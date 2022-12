'Nisan firamare daga ƙauyenmu ya sa yaranmu ba sa karatu'

Mintuna 14 da suka wuce

''Da tafiyar ba ta da nisa daga ƙauyenmu zuwa inda take to amma da aka tashi gina ta sai aka tafi wani waje mai nisa kasancewar a can aka samu wuri'', in ji Ibrahim Haruna Saleh.