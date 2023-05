Shawarata ga matar Tinubu - Turai 'Yar'adua

Mintuna 22 da suka wuce

A hirarta da BBC Hajiya Turai ta ce matuƙar kina kan muƙamin (First Lady) to sai "kin yi haƙuri, saboda idan mijinki zai tsaya ya yi irin abin da Umaru ya yi, ya hana a yi ba daidai ba shi ma kuma ya ƙi yin ba daidai ba, to ke za a riƙa zargi.