'Mata da 'yan mata na bukatar kariya lokacin zabe'

An yi amanna mata sun fi maza fitowa a lokacin zabe

Mintuna 38 da suka wuce

''Abin damuwar shi ne a zaben shugaban kasa da aka yi a makon da ya wuce, an kai wa mata hari ciki har da wadda aka sokawa wuka a ciki amma duk da haka ba ta hakura ba sai da ta sake dawowa rumfar zabe ta kada kuri'a bayan ta je asibiti an bata taimakon gaggawa,'' in ji Lisa.