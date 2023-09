Sabbin bayanai a kan kashe tsohon shugaban Amurka John Kennedy

Bayan kimanin shekara 60 da kashe tsohon shugaban Amurka John F Kennedy, an samu wani sabon bayani game da ɗaya daga cikin kisan da ya girgiza Amurkawa a tarihi.

Wannan bayani tamkar ya makara a irin wannan batu da ya shuɗe tun shekarun 1960, to amma ga mutanen da suka shafe gomman shekaru suna neman hujjoji dangane da kisan tsohon shugaban, wannan sabon bayani na mista Landi wata babbar makama ce a gare su.

An samu hujjoji masu yawa kan irin hadin bakin da waɗanda ke da hannu, da wanda ya ɗauki nayin kashe shi, da yawan alburusan da aka harbe shi, tun lokacin da aka yi kisan gomma shekaru da suka wuce.

Sabon bayani a tsohon lamari

An harbi Mista Kennedy a ka da wuya an kuma harbi mista Connally a baya. jami'ai sun garzaya da su asibitin 'Parkland Memorial Hospital' da ke kusa da wurin inda aka tabbatar da mutuwar tsohon shugaban ƙasar, sai dai shi gwamman ya warke bayan an yi masa magani.