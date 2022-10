Matar da ta haifi tagwaye sau biyu da 'yan dai-dai sau tara da kuma 'yan biyar

Sa'a 1 da ta wuce

Hajara wadda ta ce ita matar aure ce da ke zaman gida kawai ba wani aiki ko sana'a da take yi, ta ce ba wani abinci na daban ko wani abu na daban da take yi da ke sa ta haihuwa da yawa irin wannan.

Amma ba wani abinci na musamman da matarsa take ci ko wani abu da take yi da ke sa tana haihuwa da yawa haka.

Wata matar da ta haifi 'ya'ya 17 kuma take son kari

‘’’Ya’ya albarka ne, kuma idan har zan sake dawowa duniyar nan to da zan so in haifi yaran da suka fi 17 ma,’’ In ji matar.