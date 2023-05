'Yan fashin daji sun kashe mutum 18 a Zamfara kuma sun sace gommai a Neja

Sa'a 1 da ta wuce

Wani kansilan mazaɓar Ɗankurmi, Hon Salisu Daraga ya ce maharan sun far wa ƙauyukan Matse-matsi da Katoge da Taɓanni da Matankari, inda suka kashe mutum goma.

"Kawai sai bandit suka fito musu, to a take dai suka kashe mutum goma," in ji shi.