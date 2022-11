An sanya sunan Mane cikin tawagar Senegal duk da raunin da ya ji

Sa'a 1 da ta wuce

An fitar da dan wasan mai shekara 30 daga fili a minti 45 na farkon wasan da Bayern Munich ta doke Weder Bremen da ci 6-1.

"Muna so mu duba muga ya lamarin zai kasasnce nan da mako biyu zuwa uku. Ba na so in cire shi daga cikin tawaga."