Yadda ‘yan fashin daji suka mayar da wasu mazauna kauyukan jihar Katsina bayi

Sa'a 1 da ta wuce

“A yanzu za ka ga an zo an shigo gari an dauki matan aure ko a tadasu a wurin ayi mu su fyade. Yanzu ma akwai garuruwa da yawa inda barayi za su zo su yi maka waya kai kana maigida a ce ka je ka kai matarka ko diyarka su maido ta bayan sati guda.