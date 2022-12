Barcelona na son Kante, AC Milan za ta fita batun Ziyech

Akwai yiwuwar AC Milan za ta daina bibiyar ɗan wasan Chelsea Hakim Ziyech mai shekara 29 sakamakon irin tsadar ɗan wasan na Morocco, duk da cewa kulob din na Italiya na nan kan bakarsa ta sayen ɗan wasan Albania mai shekara 21 Armando Broja daga Chelsea. (Gazzetta Dello Sport, via Football Italia)

Kocin Manchester United Erik ten Hag ya so ya bar ɗan wasan gaban Portugal Cristiano Ronaldo tafiya a watan Agusta sai dai kulob daban-daban sun ƙi amincewa da damar sayen ɗan wasan mai shekara 37 wanda a yanzu ya bar Old Trafford kan fam dubu 80 a duk mako. (The Athletic - subscription required)