'Dalilan da suka sa muka ce 'yan kasuwar arewa su daina kai kaya Kudu'

Sa'a 1 da ta wuce

Kungiyar ta dauki matakin ne domin nuna rashin jin dadin ta game da kisan da take zargin ana yi wa fatake `yan arewa da kuma mazauna yankin.

Shugaban gamayyar kungiyoyin, Awwal Abdullahi Aliyu, ya shaida wa BBC cewa daga farkon watan Disamba da muke ciki an kashe sama da 'yan arewa 100, an kuma kona motoci sama da 50 a kudancin kasar.

Abin da yake damun mu shi ne, 'yan kudancin Najeriya da ke zaune a arewa babu wanda yake tsangwamarsu, suna gudanar da harkokin kasuwanci, sun mallaki gidajen kansu, sun mallaki shaguna da gonaki, da manyan kadarori na tiriliyoyin naira, an yadda da su, an amince da su miliyoyin naira.

Amma babu dan arewan da zai ce maka yana da taki daya na fili ko shago, me ya sa ba za su zauna lafiya da na mu a can ba, sai dai su dinga bi suna kashewa da kona mana dukiya?'' in ji Awwal Abdullahi.