ASUU na shirin komawa yajin aiki

Asalin hoton, OTHERS

Mintuna 22 da suka wuce

‘’Za mu hadu nan gaba mambobinmu suna mana tambayoyi dole mu hadu mu san amsar da za mu ba su,’’ in ji shi.

‘’Ba su rubuta wasika sun ce sun kara mana albashinmu ba yadda muka bukaci su yi,’’ in ji shi.

‘’To amma yanzu abin bai kai mu yi haka ba. Saboda kotu ta bukaci mu koma kafin kwankin da suka ba mu su wuce,’’ in ji shi.

Ya ce sun gode wa Kakakin Majalisar saboda kokarin da ya yi wajen shiga tsakani, sannan kuma ya ce sun girmama shugabn kasa a kan maganar, ‘’amma yanzu an koma gidan jiya.’’

Kishiyoyin ASUU

Gwawamnatin Najeriya ta yi wa wasu sabbin kishiyoyin ASUU biyu Congress of Nigerian University Academics (CONUA) da National Association of Medical and Dental Academics (NAMDA) rijista, abin da ake gani ta yi ne da zummar rage karfin kungiyar.