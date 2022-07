Kasar da ake harbe mutum guda a kowacce awa daya

"Kwana ake ana jin harbin bindiga. Harbe-harbe a kowanne dare," in ji wani mazaunin Soweto da bai son a ambaci sunansa.

A wannan garin da ke wajen birnin Johannesburg, aka harbe mutane 15 a wata mashaya a farkon watan nan inda suka mutu nan take. Kwanaki kadan karin wasu suka mutu a gadon asibiti.

"Ban san dalilin da ya sa suke fadar haka ba, alhalin akwai mutanen da ke zaune a nan," in ji mutumin.

An dauki makwanni da kai harin, amma har yanzu ba a kama ko da mutum guda ba.

"Sun dauke min sanyin idanuna, ba zan sake farin ciki ba har abada," in ji ta lokacin da ta fashe da kuka, tana yi min bayani kan halin da ta samu kanta a ciki tun bayan mutuwar danta shekaru bakwai da suka gabata.

Shekaru bakwai da suka gabata aka kashe Rory, amma har yanzu ba a daina tashin hankali a yankin ba, in ji Ms Wyngaard.

"Na san yanzu ya kubuta, yah uta da radadin da yak e ciki. Babu wanda ya isa ya cutar da shi," ta fada a lokacin da take sanya sabbin furanni a kusa da tokar gawar danta.

"Idan ana harbe-harben bindiga su yi ta kokarin kaucewa harsashi, saboda yadda gungun ‘yan daba ke yawan ta da zaune-tsaye. Babu wani abu da aka yi, kuma babu wani sauyi da aka samu unguwar nan," in ji ta.

Me ya sa ake samun karuwar hare-haren bindiga?

"Ba za mu taba kawar da ido kan abubuwan da suka faru a kasarmu ba," in ji ta, tana magana ne a kan yadda aka amince da wariyar launin fata, kafin daga bisali ala tilas aka kawo karshen hakan shekaru kusan 30 da suka gabata.

Bincike na baya-bayan nan da cibiyar bincike kan manyan laifuka ta gano, yawancin manyan makaman da ake amfani da su an yi fasa-kwaurinsu daga wasu kasashe makwafta zuwa Afirka ta Kudu, kamar Zimbabwe, da Mozambique ta hanyar kungiyoyin ‘yan ta’adda daban-daban.

Sannan ana samun bacewar makamai daga wajen jami’an tsaro. A bara kadai an samu rahotannin fashi da makami da aka kai ofisoshin ‘yan sanda a kasar, an kuma sace daruruwan makamai.

"Lokacin zaman kotun mun gano an harbe shi da bindigar ‘yan sanda. Ko dai ta bata ne ko kuma an sace ta, amma tabbas da bindigar ‘yan sanda aka kasha shi," in ji Ms Wyngaard.