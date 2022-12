Shell zai biya manoma a Neja Delta diyyar dala miliyan 16

Alƙawarin biyan diyyar na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar a ranar Juma'a tare da haɗin gwiwar reshen cibiyar Friends of the Earth a ƙasar Netherlands.

Tun a shekarar 2008 ne manoma daga Neja-Delta tare da taimakon kungiyar kare hakkin bil adama ta Friends of the Earth suka gurfanar da Shell a gaban kotun da ke The Hague sakamakon gurɓata musu muhalli da ya yi a tsawon shekarun da ya shafe yana haƙo albarkatun fetur a yankin.