Ƴan sandan Najeriya na kokawa kan hare-haren da ake kai musu

Asalin hoton, OTHERS

Mintuna 29 da suka wuce

"A kwanakin baya ma a nan Abuja an aje gidan wani supeto na ƴan sanda aka kai masa wannan hari inda aka sassara shi da adda aka ji masa munanan raunuka, wanda yanzu yana can asibiti yana karɓar magani, da kuma ire-iren waɗannan," in ji shi.