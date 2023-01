Abin da ya sa sabon fim ɗin Shah Rukh Khan ke haifar da gagarumar muhawara

Mintuna 16 da suka wuce

“Idan ka yi gangancin sharholiya a gidan Pathaan, to zan kuwa zo in gaishe ka- da tartsatsin wasan wuta,” wata murya wacce babu kuskure a tattare da ita tana gatsine, a lokacin da Khan ya bayyana a gare mu.

Kungiyoyin masu tsattsauran/zazzafan ra`ayi na Hindu kuwa sun zafafa jayayya a kan launin rigar nono da na dan kamfan da Deepika Padukone take sanye da su a daya daga cikin wakokin da suke cikin Pathaan. In ban da `yan shekarun da suka gabata, ya ce ana daukar fina-finan Indiya a matsayin wani fage da ya kasance, ya zarce bambance-bambance na addinin da na siyasa. “nishadantarwa ce kawai aka sa a gaba” Sai dai ya kara da cewa, a yanzun masana`antar ta fina-finai tana ci gaba da samun rarrabuwa a cikinta. “Khan yana daya daga cikin sauran daidakun aftocin da suke wakiltar abubuwan da suka wuce, da wasu bangarorin suke son su kawar da shi gabadaya. Shi ya sa suka kasa iya fuskantarsa.”

Akwai kiraye-kirayen a haramta wannan fim, har sai an cire wannan waka, masu boren sun fito da fastoci da konanniyar surar Khan, an gabatar da korafi a gaban wata kotu, ana zargin an ci zarafin al`umar Hindu kuma an zargi wannan fim da daukaka nuna tsiraici da fitsaranci.

Shekaru da dama, ya yi nuni da cewa, afton ya gwada da rubutun da aka masa don ya masa jagoran wasan da ake so ya yi, ya taka rawa iri daban-daban kamar wacce ya taka a My Name is Khan, Chak de India da kuma Love You Zindagi.