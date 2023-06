"Yadda na haihu a cikin mota ba tare da taimako ba"

"Mata za su so haihuwa cikin gaggawa, amma babu wadda za ta so ta haihu ita kaɗai, a kan hanya, a cikin mota, ba tare da taimakon likita ba," in ji ta.

Duk da cewa ba a asibiti na haihu ba, an yi rajistar jaririyar Julia kamar an haife ta ne a asibiti.

Haɗurra

Mene ne ya kamata a yi idan haihuwa ta zo babu ƙwararren da zai taimaka?

"Ba sai an yanke cibiyar jaririn ba, ba sai an cire mahaifa ba, na ga wasu mutane ma suna ɗaure cibiyar jariri da igiyar takalmi, ba sai an yi ko daya daga wadannan ba" in ji Likitan