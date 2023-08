Ci gaba da tsare Mohamed Bazoum na jawo ƙarin barazana

Kungiyar kasashen yammacin Afirka Ecowas ta tsayar da ranar da har yanzu ba ta bayyana ba na ɗaukar matakin soji a Nijar domin mayar da shugaba Bazoum kan karagar mulki, amma da farko suna ƙoƙarin tabbatar da an sake shi lafiya.

"Idan har Ecowas ta taka ƙafa a ƙasar a yau, Bazoum ya zama babban abin dogaro," in ji Jaafar Abubakar, wani mai sharhi. "Idan suka kashe shi, sun zama wasu ƴan tawaye."

"Har yanzu yana kan bakarsa na tabbatar da an dawo masa da mulkinsa, in ji Janar Abdussalami.

Mista Bazoum ya shaida wa jaridar Financial Times a wata hira a farkon shekarar nan cewa "babu wata dama ta juyin mulkin sojoji a Nijar."

Shugabannin da aka haɓarar a ƙasashe maƙwabta ana tsare da su tsawon watanni. Roch Marc Christian Kaboré na Burkina Faso an tsare shi tsawon wata biyu. Shugaban Guinea president Alpha Condé an tsare shi kusan wata takwas . Marigayi shugaban Mali Ibrahim Boubacar Keïta an tsare shi ne kwana tara.