Waiwaye: Yajin aiki kan farashin mai da kuma alƙawuran Tinubu bayan zama shugaban ƙasa

Sa'a 1 da ta wuce

Ƙungiyar ƙwadago ta NLC za ta shiga yajin aikin sai-baba-ta-gani a Najeriya

Muhimman alƙawuran da Tinubu ya ɗauka a jawabinsa na ranar rantsuwa

Haka nan, an rantsar da gwamnoni 28 cikin 35 a faɗin Najeriya, waɗanda suka yi nasara a zaɓen watan Maris da ya gabata.

Tinubu ya naɗa Femi Gbajabiamila Shugaban Ma'aikatan Fadar Shugaban Ƙasa

Shugaba Bola Tinubu ya nada Kakakin Majalisar Wakilai Femi Gbajabiamila a matsayin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa (Chief of Staff).

Kazalika, an nada Sanata Ibrahim Hassan Hadejia, tsohon Gwamnan Jihar Jigawa, a matsayin mataimakinsa.

Wasu maniyyatan Jigawa sun tsallake rijiya da baya bayan sa'a biyar a sama

Ya ce: ''Bayan mun koma mun sauka a Kano sai aka ce mana nan da awa daya za a kawo wani jirgin. To cikin ikon Allah kafin awa dayan ma sai ga aka kira mu muka je muka shiga wanda aka kawo,''

''To kuma muna cikin tafiya mun yi wajen awa biyar da tashi sai aka yi wata sanarwa cewa za mu sake komawa Kano, wasu ma ba su ji sanarwar ba sosai saboda an ce tafiyar wajen awa shida ce kuma mun yi wajen awa biyar, wasu na cewa Jeddah aka ce,'' in ji shi.