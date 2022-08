Ko samamen da FBI ta kai gidan Trump zai tunzura shi?

Sa'a 1 da ta wuce

Irin ruwan martanin da ya rika kwararowa daga magoya bayan Donald Trump abu ne da daman za a yi tsammani wanda masu lura da al'amura ka iya cewa sun san a rina wai an saci zanin mahaukaciya.

Abu ne da za a ce tamkar faduwa ta zo daidai da zama ko kuma an jefi mai son kuka da kashin awaki.

Kristi Noem, gwamnar jihar South Dakota, wadda tun asali take 'yar ga-ni-kashe-nin Trump, ta kira samamen bai wa FBI makami.

Akwai alamar ingiza magoya baya a nan ma, kamar dai a can baya, Mista Trump yakan ce idan aka gallaza masa, to kusan ana yi wa magoya bayansa barazana ne.

Za su so ne su mayar da hankali a kan matsalar hauhawar farashi da kuma koma-bayan tattalin arzikin da Amurkar ke ciki.

''Ni dalibar aikin lauya ce, kuma na damu da tsarin doka ta yi aiki a kan kowa, kuma ina son ganin a ce ba Fadar Gwamnati ba ce take tsara wa ma'aikatar Shari'a abin da take yi ba,'' in ji 'Yar majalisar dokoki Madeleine Dean, lauya kuma 'yar jam'iyyar Democrat daga Pennsylvania.