Bidiyon matan da aka yi wa tsirara a Indiya na neman tayar da hargitsi

Mintuna 45 da suka wuce

Firaministan Indiya, Narendra Modi, ya ce lamarin ya kunyata Indiya a idon duniya, kuma in ji shi, ba za a sassautawa duk waɗanda ke da hannu a lamarin ba.

"Ina mai tabbatarwa yan ƙasa cewa doka za ta yi aikinta, kuma abin da ya faru da matan Manipur ba abu ne da za a taɓa mantawa da shi ba." in ji shi, daga bisani dai ya kawo ƙarshen shirun da ake zargin ya yi a kan lamarin, bayan kwashe tsawon wata biyu da faruwar lamarin a Manipur.

Ƴan sanda sun ce an ci zarafin matan ne tun ranar 4 ga watan Mayu, amman sai ranar Alhamis ɗin da ta wuce ne lamarin ya bayyana saboda bidiyon da ya yi ta yaow a shafukan sada zumunta.

Bidiyon mai tayar da hankali na matan biyu, an baza shi sosai a shafukan sada zumunta ranar Laraba. Ya nuna lokacin da cincirindon 'yan ta-more ya riƙa jan su tare da tura su wani fili sannan ana ta tattaɓawa da shasshafa su.

A cikin wata sanarwa da ta fitar, ƙungiyar shugabannin ƙabilar yankin ta ce an yi ta'asar ne a wani ƙauye da ke gundumar Kangpokpi, kuma an aikata hakan ne ga matan ƙabilar Kuki-Zo, har ma ta yi zargin cewa an yi musu fyaɗen gungu.