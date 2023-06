Mai Shari’a Bulkachuwa ta musanta maganar mijinta

Mintuna 11 da suka wuce

Tsohuwar Shugabar Kotun Daukaka Kara ta Najeriya Mai Shari’a Zainab Bulkachuwa ta musanta kalaman da mai gidanta ya yi na cewa ya yi amfani da damarsa, wajen nema wa abokan siyasarsa Sanatoci alfarma lokacin da take aiki a matsayin alkaliya.

“ An jawo hankalina kan bidiyon abin da mijina, Sanata Adamu M. Bulkachuwa ya fada. Ina so in bayyana a fili cewa ban taba saba rantsuwar da na yi don nuna fifiko ga wani bangare da ya gurfana a gabana ba cikin shekaru 40 da na kwashe ina hidimta wa kasata ba’’.