Mece ce makomar ƙungiyar Wagner da Rasha bayan mutuwar Prigozhin?

A ranar Lahadi jami'an Rasha suka ce an tabbatar da mutuwar Yevgeny Prigozhin bayan an yi wa gawarwakin mutanen da ke cikin jirgin gwajin ƙwayoyin halitta

Dr McFate, wanda kuma shi ne marubucin littafin The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order - game da sojojin haya da kuma yadda za su shafi ƙasashe duniya - ya faɗa wa BBC cewa tsarin kasuwancin da Prigozhin ɗin ya gina zai iya ɗorewa ba tare da shi ba.