Abin da zai faru idan Indiya ta zarta China yawan jama'a

Al'ummar China sun fi na Indiya raguwa

Duk da haka al'ummar Indiya ba za ta yi gagarumar ƙaruwa ba

Sai dai kuma, zarta China zai iya zama alfanu

Indiya na cikin ƙasashen da suka kafa MDD kuma ta haƙiƙance cewa haƙƙinta ne ta samu kujerar ta dindindin. "Ina ganin mutum na da 'yancin samun abubuwa [kasancewar ƙasar mafi yawan al'umma a duniya]," in ji John Wilmoth, darakta a sashen Population Division of the UN Department of Economic and Social Affairs.

Akwai kuma ƙalubala

Akwai kuma tsofaffi

Yayin da shekarun mutanen da suka isa aiki ke raguwa, bai wa al'umma mai cike da tsofaffi taimakon da take buƙata zai zama nauyi a kan gwamnati," in ji Rukmini S, marubucin littafin Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India.