Jam'iyyar APC na dari-dari kan amfani da naura a lokacin zabe

A cewarsa Najeriya ba ta shirya amfani da wannan fasaha a lokacin zabe ba amma kuma ya ce idan za a yi to ya zama wajibi ga hukumar zabe ta tabbatar wa ‘yan Najeriya ta shirya dari bisa dari don ta gamsar da kowa da kowa.

Bala Ibrahim shi ne Darakatan yada labaran Jam’iyyar ya shaida wa BBC cewa damuwa shugaban jam'iyyar ya nuna a kan tasirin naurar wajen samar da sahinin zabe : “ Damuwa ce ga niyya ko kuma ganin an yi adalci ga kowa da kowa.”

“ Har yanzu gwamnati na kokarin ganin cewa ta shawo kan wannan matsalar ta karanci wutar lantarki kuma wannan naurar da za a yi amfani da ita tana amfani da batir ne kuma a baya an sha kuka da cewa wasu baturan sun mutu a wasu wuraren kuma an kasa yin caji saboda rashin wuta” in ji shi.