'Wulaƙancin da likita ya yi min kan ciwona ya sa ban yi karatu ba a rayuwata'

An yi ta bai wa Damina maganin gargajiya sannan mutane da yawa suka dinga cewa ciwon hangun ne ke damun sa, kafin daga baya ya je asibiti.

"Cikin ikon Allah bayan na yi arziki daga baya, sai na kai kaina Saudiyya, inda likita ya ce wata jijiya ce ta yawu wadda ya kamata ta shiga bakina amma sai take shiga kumatuna kuma take jawo kumburin.

'Karɓar kuɗaɗe a hannun marasa lafiya da aka ƙirƙiro'

"A wurin tarɓar marasa lafiya, sai an biya kuɗin fayil kuma na ƙaramin katin zuwa ganin likita kan N400. Sannan idan katin ya cika sai mutum ya sayi wani.

"Haka kuma za a biya N500 duk lokacin ganin likita, idan likitoci biyu mutum zai gani sai ya biya N1,000 a buɗe fayil, kuma idan an je wurin ganin likita sai an sake biyan N1,000.

"Hatta takardar neman taimako da ake bai wa marasa lafiya su kai wani wuri (to whome it may concern), sai mutum ya biiya N1,000 ko N2,000, wadda a baya na san kyauta ce ba a biya."