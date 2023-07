Waiwaye: Tinubu ya zama shugaban Ecowas, gurfanar da Emefiele a gaban kotu

An zaɓi Tinubu shugaban ƙungiyar Ecowas

A cikin makon da ya gabatan ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya zama shugaban ƙungiyar Economic Community of West African States (Ecowas) ta ƙasashen Afirka ta Yamma.

An zaɓi shugaba Tinubu - wanda ya maye gurbin Shugaban kasar Guinea-Bissau Umaro Embalo - a taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar karo na 63 da aka gudanar a Guinea-Bissau.

"Za mu ɗauki dimokuraɗiyya da muhimmanci. Tana da wuya amma ita ce tsarin gwamnati mafi dacewa," a cewar Tinubu bayan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙungiyar.

