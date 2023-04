Yadda ya kamata ka ciyar a watan Ramadan

Sa'a 1 da ta wuce

Sheikh Ahmad ya ce Manzon Allah S.A.W ya ce ''In je in bi wani mabuƙaci gidansa, in taimaka masa wajen yaye masa damuwarsa, ya fi in zauna cikin masallacin nan in yi ittikafi na tsawon wata guda''.