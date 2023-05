Me ya jawo ƙwararru a fannin kimiyya yin zanga-zanga?

Mintuna 23 da suka wuce

Bayan datse hanyar Munich a watan Oktoba, an cafke ta, tare da tuhumarta da laifin hana motoci zirga-zirga da haddasa cunkoson ababen hawa.

Domin cimma hakan, dole duniya ta rage hayaki da take fitarwa da kashi 43 cikin 100 daga 2019 zuwa 2030.

'Amma tunanin cewa masalaha kan matsaloli ta ta'alaka kan masana to zancen banza ne'.

Masana kimiya da suka yanke shawarar zanga-zanga sun ce an gudanar da wadataccen bincike a shekaru 40 baya. Sun ce an riga an samar da mafita a rahotanni shida da aka gabatar wa gwamnatoci, duk da cewa ba sa aiki da shawarwarin.