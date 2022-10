Yarinyar da ta tsira daga harin da aka kai makarantar rainon yara a Thailand

Mintuna 16 da suka wuce

Babu wanda ya san yadda aka yi ta tsira. An same ta idanunta biyu, a makale kusa da gawar wata yarinya yar ajinsu.

"Daga karshe dai kakarta ta fada mata cewa duka abokanta na makaranta sun mutu, tare da malamarsu, an ma rufe makarantar rainon yaran baki daya," in ji mahaifiyarta.

"Kullum cewa take yi tana so ta je makaranta. Dole haka muka rika gaya mata cewa an rufe makarantar. Ta yi kankanta ta fahimci me ake cewa mutuwa."