Abin da janye tallafin jinƙai da Birtaniya ke shirin yi ke nufi ga wani asibitin Sudan ta Kudu

Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta daina bayar da agaji ga asibitocin jihohi tara a Sudan ta Kudu daga ranar 1 ga watan Agusta, lamarin da ke kara haifar da fargabar cewa matakin zai kara gurgunta tsarin kiwon lafiyar da dama can yana cikin wani hali.

Amma a cikin shekaru hudu da suka gabata an dan samu ci gaba.

An haifi Dakta Pioth a Aweil ta arewa, da ke arewacin Bahr el Ghazal, ya samu horon zama babban likitan fida a Juba, babban birnin kasar, sannan ya dawo don taimaka wa al’umarsa.

Bayan shawarar da gwamnatin Birtaniya ta yanke a shekarar 2020 ta rage kasafin tallafinta daga kashi 0.7 na yawan kudin shiga na kasa zuwa kashi 0.5 an rage yawan shirye-shirye a duniya.

“Idan ba na nan, galibin majinyata musamman ma masu fama da larurar gaggawa za su sha wahala. Zan iya yi wa mutum 50 tiyatar gaggawa sannan in yi 70 wadda ba ta gaggawa ba, don haka ban san me zai faru ba idan na tafi’’.

“Ban san wanne mataki zan dauka ba,” in ji dakta Pioth, yana magana idonsa ya yi ja.

Kasar Birtaniya ta fara janye tallafin jin kai kan lafiya da take ba wa Sudan ta Kudu a watan Afrilun bana.

Daya daga cikin wadanda take yi wa aiki Mary Adua ’yar shekara 27 na tare da mu, tare muka sunkuya muka shiga bukkar Akuec.

To, ko me gwamnatin Sudan ta Kudu take yi game da wannan kalubale?