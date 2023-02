Liverpool da Man City da Man U na zawarcin Mason Mount, Kungiyoyi na rige-rigen sayen Man U

Mintuna 50 da suka wuce

An ankarar da akasarin manyan kulob din Premier League game da yiwuwar samun dan wasan gaba na Brazil mai buga wa Paris St-Germain, Neymar, 31. (90min)

Bayern Munich ta fada wa Manchester United cewa za ta biya £18m domin sayen mai buga wa Austria tsakiya Marcel Sabitzer, 28, an yarjejeniyar din-din-din. (Bild, via Mail)

Real Madrid na zawarcin Diogo Dalot, 23, na Manchester United da Portugal wanda zuwa yanzu bai sabunta yarjejeniyarsa a Old Trafford ba. (AS in Spanish)