Gwajin maganin cutar mantuwa ya nuna alamu masu muhimmanci

Mintuna 9 da suka wuce

Ƙwayar magani ta farko da take taimakawa wajen rage lalacewar ƙwaƙwalwa ta samu yabo a matsayin mai muhimmanci.

Ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙirƙiri shirin far wa amyloid shekara 30 da suka wuce shi ne Farfesa John Hardy. Ya ce abu ne na tarihi kuma yana da ƙwarin gwiwar "mun fara ganin magani cutar mantuwa".

An yi gwajin mai yawan gaske kan mutum 1,795 da ke matakin farko na cutar. An dinga ba su ƙwayar duk mako biyu.

Sakamakon da aka samu bayan gwajin farkon, an gabatar da shi ne a taron da aka yi a San Francisco, Amurka kuma aka wallafa shi a mujallar New England ta Likitanci. Sai dai ba magani da ke warkar da cutar nan take ba. Cutar ta ci gaba da raba mutane da tunaninsu amma kaɗan - kamar ɗaya cikin huɗu a tsawon wata 18 da suka yi jinya.