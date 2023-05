Martanin EFCC kan kalaman Matawalle

Mintuna 58 da suka wuce

Tun farko dai wata sanarwa daga shugaban EFCC, Abdulrasheed Bawa, ta ce an tura wa gwamnonin da ke barin mulki da kwamishinoni gayyata da zarar sun kammala miƙa mulki, domin gudanar da bincike a kansu.

"Akwai wani shi ma haka an bashi kwangilolin hanyoyi, an bashi biliyoyin kuɗi, ba abin da ya yi, ina kuɗinsu suke?" in ji Abdulrasheed Bawa.