An gano 'ginin farko da aka riƙa ajiye bayin Ingila' ƴan Afirka

An gano ainihin wurin da ake kyautata zaton shi ne wajen ajiye bayi na Ingilishi na farko a Afirka , BBC ta jima tana bincike kan mahimmancin gano wurin a Ghana.

Bugu da ƙari, an ba da wani nau'in sunan, Coromantee, ga wasu daga cikin bayin da ke cikin ƙasashen Caribbean da ake tunanin an ɗauke su ne daga wannan wuri kuma daga baya an san su da taka rawa wajen yin tawayen, tare da neman samun ƴanci.