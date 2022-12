Dalilinmu na watsi da buƙatar Buhari bayan ranto tirliyoyin naira daga CBN – Majalisar Dattijai

Sa'a 1 da ta wuce

Kuɗaɗen na wani asusu ne da ake kira Ways and Means a Ingilishi wanda ke bai wa gwamnati damar karɓar rance daga Babban Banki idan tana buƙatar kuɗi cikin gaggawa ko kuma buƙatar gajeren lokaci don gudanar da harkokinta na wasu kuɗaɗe da take sa ran samu amma aka samu jinkiri.

A cewarsa, "an yi amfani da ƙarfin gwamnati wajen yin yadda ake so, sai dai yanzu lamarin na neman ba da ruwa, an dawo an kawo mana cewa mu sa hannu kawai a wuce, wannan abu shi ne ya ƙi yiwuwa".