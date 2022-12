Aston Villa na son rabuwa da Coutinho, Liverpool na son haƙura da sayen Bellingham

Mintuna 53 da suka wuce

Kocin Villa Unai Emery ba ya so ya yi aiki da golan Argentina Emiliano Martinez mai shekara 30 kuma yana so ya sayar da golan wanda ya ci gasar kofin duniya a wata mai zuwa. (Fichajes - in Spanish)