Dabarun kauce wa raɗaɗin janye tallafin man fetur

"A yanzu na sauke duk kashe-kashen kuɗin da nake, sai mun ga abin da hali ya yi, idan ta kasance an samu gyara a nan gaba, sai mu dawo mu ci gaba da kashe-kashen, idan ba a samu gyara ba a haka za mu ci gaba da tafiya." in ji Abubakar Gama.

Me ya kamata jama'a su yi?

Ya ce an ɗauki matakin ba tare da an yi la'akari da albashin ma'aikata ba - "rana tsaka an ninka farashin abubuwan da suke saya, za a iya cewa an ƙara musu talauci."