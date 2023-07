Kalaman 'yan Najeriya bayan sake ƙara kuɗin man fetur

Mintuna 28 da suka wuce

A ranar Alhamis da ta wuce, an sayar da gangar ɗanyen man fetur ɗaya a kan kuɗi sama da $80, shi ne farashi mafi tsada da aka sayar da ita tun cikin watan Mayu.

Haka zalika, darajar Naira ta sake yin ƙasa idan an kwatanta da dalar Amurka, kuma ita ma tana da alaƙa da tashin farashin man fetur saboda a yanzu haka ana canzar da $1 a kan N776 a farashin hukuma, sai dai an ba da rahoton cewa an sayar da dalar Amurka har a kan N820 a kasuwar bayan fage.