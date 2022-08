Manchester City ba ta son sayar da Bernardo Silva, Eindhoven ba za ta saurari Man United a kan Gakpo ba

Sa'a 1 da ta wuce

Real Madrid na ganin dan wasan tsakiya na Newcastle da Brazil Bruno Guimaraes, mai shekara 24, a matsayin wanda ya dace da maye gurbin Casemiro. (AS - in Spanish)

Watford ta kara watsi da tayi na biyu da Newcastle ta yi wa dan gabanta Joao Pedro, tayin da yake kusan Fam miliyan 22 da karin Fam miliyan 3 na wasu 'yan tsarabe-tsarabe akan dan Brazil din mai shekara 20- in add-ons for the 20. (The Athletic - subscription required)