Abin da masana ke cewa a kan bugun ƙirjin Buhari na ɗaukar sojoji 60,000 a mulkinsa

Sa'a 1 da ta wuce

"Ɗaukacin ƙwararru kan fannin tsaro sun yi ittifaƙin cewa Najeriya ba ta da isassun sojoji. Ba ta da isassun 'yan sanda," in ji shi.

Ya ce a ra'ayinsa Najeriya na buƙatar ƙarin soja 60,000 ne duk shekara a halin da take ciki, maimakon 60,000 da gwamnatin Buhari ta ɗauka a cikin shekara takwas.

Don haka in ji group captain: "ƙarin da aka yi, bai isa ba".

Sadiq Garba ya ce ƙasa kamar Najeriya da ake cewa babbar yaya a Afirka, akwai bukatar idan an an samu wata tarzoma ko rigima a wata ƙasa musamman a Afirka ta Yamma, Najeriya za ta iya zuwa kai ɗauki.

"To ga ka, sai ka nemi sojoji waɗanda za su ishe ka yaƙinka na cikin gida, za kuma su isa, ka je ka kai wa wata ƙasa wani ɗauki.

Dakile ayyukan masu tayar da ƙayar-baya

'Ina kuma yin alfahari da kara nuni da cewa mun samu gagarumin cigaba a fannin yaƙi da masu tayar da ƙayar baya, na Boko Haram, da na yankin Neja Delta, da masu satar ɗanyen man fetur, da masu satar mutane don neman kuɗin fansa da sauran masu aikata miyagun laifuka a kasar,' in ji shi.

Inganta ayyukan rundunar sojin ƙasar

‘’Waɗannan sun kuma haɗa da samar da wuraren zama, da ƙara yawan dakarunmu, da ayyukan gyare-gyare, don haka cigaban da aka samu a waɗannan ɓangarorin sun ƙarfafa gwiwa tare da inganta ayyukan sojojinmu wajen gudanar da ayyukansu kamar yadda tsarin mulki ya tanada,’’ in ji shi.

Shugaba Buharin, ya kuma yi nuni da cewa yawan sojojin Najeriya a watan Mayun 2015 ya ragu matuƙa, inda ya ƙara cewa amma bayan shekaru bakwai ya yi gagarumar ƙaruwa, abin da ya sa ta samu matsayi na huɗu a rundunonin sojin ƙasashen Afirka a kan matsayi na bakwai da take da shi a 2015.

Haka an sayi motocin ɗaukar dakarun, da tankokin yaƙi da makamantansu da ƙara a kan waɗanda aka riga aka saya a baya.

“Daga shekarar 2017 zuwa 2022, an samar da sabbin motocin yaƙi da na ayyuka na musamman tare da bindigogin atilare, da na igwa, da ƙananan bindigogi da sauran makamai.

Hakan in ji shugaba Buharin ya kara wa dakarun azamar fuskantar ‘yan ta’adda da masu aikata miyagun laifuka a fagen daga musamman a yankin arewa maso gabas wanda ya haifar da sake kwace tarin yankunan da ‘yan ta’addan Boko Harama suka kwace a baya.

Kyautata jin daɗin rayuwar dakarun ƙasar

Ta ɓangaren ayyukan gine-gine kuwa, shugaban ƙasar ya ce gwamnatinsa ta yi namijin kokari na samar da gidaje da wuraren zama da sauran kayyakin more rayuwa ga dakarun, kana a yayin da yawan sojojin ke karuwa, kuma an yi yunkuri na musamman wajen gina sabbin barikokin soja tare da gyara tsofaffin da ake da su.

“A halin da ake ciki, an gina sabbin ɗaruruwan gidaje kana an gyara dubban tsofaffin gidajen sojojin a wurare daban-daban na kasar tsakanin shekarar 2016 da 2022,’’ in ji Buhari.