Mace Musulma da ta raini mabiya addinin Hindu

Mintuna 50 da suka wuce

"Sun riƙa tambaya wanene kai, mabiyin addinin Hindu ko Musulmi? Abin a buɗe yake sunana Sreedharan," in ji shi.

"Abin takaici ne a wurina rashinta. Iyayena ko da yaushe suna nuna mini banbance-banbance da kuma addini ba wani abun ɗaga jijiyoyi ba ne a wuri ba," in ji shi.

Leela da take shekara 51 yanzu, tace mahaifiyar tasu tana ɗaukarta zuwa wajen bauta, "lokacin babu ci gaban ababan hawa sosai, tana ɗauka ta zuwa duk inda take so a lokutan bukukuwan addini - kuma cikin tawaga duk suke zuwa.