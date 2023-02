Ranar yaki da cin zarafi a intanet: Yadda za ku yaki masu muzguna muku

Mintuna 40 da suka wuce

A yayin da take yi wa BBC bayani bisa ga dukkan alamu Fatou Ndiaye mai shekara 18, wadda ke da tarin ayyuka a gabanta kan tsaya ta yi tunani a kan irin abubuwan da suka faru a kanta na cin zarafi na wariyar launin fata ta intanet.

Fatou na ta kokarin tsara yadda za ta je karatunta na jami'a a Amurka, yayin da take shirya laccocin da za ta gabatar a kan wariyar launin fata a makarantu da kamfanoni a fadin kasar ta Brazil a karkashin kamfanin da take wannan aiki na Afrika Academy - wanda kamfani ne na tuntuba kan matsalolin wariya.

Yayin da duk take wadannan ayyuka matashiyar tana kuma tafiyar da shafinta na Instagram da na Twitter wadanda duka suke da mabiya sama da dubu 100.

A duk wadannan abubuwan da take yi an fi tuna 'yar gwagwarmayar ta Brazil kan irin cin zarafin da ta fusknta na wariyar launi a fitacciyar makarantar nan mai zaman kanta ta garinsu, Rio de Janeiro, Colegio Franco Brasileiro.

"Ta hanyar shafukan sada zumunta da muhawara da laccocina, ina magana akai-akai da mutanen da ke son shiga muhawarar inda suke kalubalantar abubuwan da ke faruwa,'' in ji ta.

''Mutane suna yin abu sakaka kawai su fadi duk abin da suke so ba tare da sun san cewa kalamansu na wariyar launi ko wariyar jinsi ko kuma abu ne na bata suna ba.''

Taka wa kai birki

Kuma taken wannan shekarar ta 2023 shi ne ‘’Kuna son magana a kai? Bayar da damar tattaunawa a kan rayuwa a shafukan intanet.

Ta ce, ‘’kana da damar ka ki yarda da ra’ayin wani amma ba ka ci zarafinsa ba. Idan har mutane ba su kai ga fahimtar haka ba to za mu iya cewa akwai jan aiki, ba za mu samu kwanciyar hankali ba a shafukan intanet.’’

‘’Dole ne ka zama cewa a shirye kake ka fuskanci tambayoyi ka kuma yi fama da ra’ayoyin da suka saba da naka,’’ in ji ta.

‘’Kai ina ganin a gaskiya ma wannan wani abu ne da yake da muhimmanci ko ma in ce wajibi ga rayuwar mutum,’’ Ta ce.

‘’Eh gaskiya ne, wasu za su iya caccakarka, to amma kada wannan ya sa ka ji tsoronsu.’’

‘’Dole ne ka zama cewa a shirye kake ka fuskanci tambayoyi ka kuma yi fama da ra’ayoyin da suka saba da naka,’’ in ji Fatou

'Duk wanda ya daina rubutu a shafin intanet saboda masu cin zarafi yaki ya ci shi'

Amma fa kada a yi mun gurguwar fahimta, dole ne a dauki duk wani laifi da muhimmanci, to amma mummunan martani ya fi nuna irin mutanen da ke suka na fiye da abin da nake rubutawa," in ji Fatou.

‘’Duk mutumin da ya kaurace wa shafin sada zumunta ya daina rubuta wani abu saboda masu cin zarafi hakan na nufin ya bayar da kai ke nan an ci shi da yaki na wariyar launin fata.

‘’Idan muka daina magana a kan muhimman abubuwa to wannan shi ne abin da masu kyama ke so ke nan,’’ in ji Fatou.