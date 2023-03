Ina matsayin ibadar mai azumin da ba ya sallah?

"Abin da dai ake so, Aljannar Allah ake so, so ake a tafi wurin Allah da kyakkyawan sakamako, toh wanda yake ginshiƙi ba ka yi shi ba, kana azumi ba ka yin ginshiƙin da zai tabbatar da kai Musulmi ne, kada ka ɗauka azuminka na da wata fa'ida - ba shi da fa'ida." in ji ta.