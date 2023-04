Wane cigaba aka samu kan yaƙi da rashawa lokacin Buhari?

Mintuna 49 da suka wuce

"An samu gagarumin cigaba"

"An rufe dukkkan asusu wanda aka buɗe ba bisa ka'iba ba, an ƙarfafa hukumomin da ke yaƙi da cin hanci, an kuma ba su ƴancin cin gashin kansu. EFCC da ICPC na aiki ba tare da tsangwama ba, an kuma karfafa ofishin mai binciken kuɗi na ƙasa," in ji Garba Shehu.