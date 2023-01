'Yadda na rasa hannuna ɗaya a wurin rabon faɗa'

Lokacin da na fara masu magana sai ɗaya daga cikin su ya zaro wuƙa yana so ya caka min, inda ya same ni a hannu, sai jini ya fara zuba."

Jinya a asibiti

"A asibitin Dala aka ce mana dole sai an yanke hannun domin jijiyoyin da suke kai wa hannun jini sun tsinke."

Ƙarshen sana'ar ɗinki

An tambaye shi ko zai so a yi masa hannun roba wanda zai taimaka masa wajen gudanar da ayyukansa, sai ya ce likitoci sun ce hakan zai yi wuya, domin an yanke hannun da yawa.