Kar ku zaɓi duk ɗan takarar da ya ce gyaran Najeriya abu ne mai sauƙi - Sanusi

Muhammadu Sanusi ya ce "dole ne sai an shiga mawuyacin hali" kafin a gyara Najeriya

Sa'a 1 da ta wuce

"Matakan da za a ɗauka na gyara wannan [Najeriya] ba za su yi daɗi ba," in ji shi yayin da yake magana a taron zuba jari da gwamnatin Jihar Kaduna ta shirya ranar Asabar.

'Ko dai ƙarya yake yi muku ko kuma bai san aikin ba'

Sarkin na Kano mai murabus yana ganin cewa lallai sai an gyara tsarin biyan kuɗin lantarki da farashin man fetur, yana mai cewa "ana zuzuta yawan man da 'yan Najeriya ke sha a kullum".

A cewarsa: "Wajibi ne sai an ɗauki matakan da suka dace. Amma kafin a yi hakan, dole sai an gyara adadi na ƙarya da ake bayyanawa, sai an yaƙi cin hanci."