Kalaman Buhari kan yajin aikin ASUU sun tayar da ƙura

Sa'a 1 da ta wuce

"Muna fatan ASUU za ta ji tausayin mutane kan tsawaita yajin aikin, gaskiya ya isa haka nan a ajiye ɗalibai a gida," in ji Buhari wanda kuma ya yi kira ga wasu manyan ƴan Najeriya da ke da kusanci da ƙungiyar malaman da su shiga tsakani su shawo kan malaman.

Me ƙungyar ASUU ta ce?

“A tunaninmu a matsayinsa na shugaban kasa, wannan yajin aikin ba yau muka fara ba, yau an shiga wata biyar, sai muke ganin ƙila ya farka daga bacci ne. Ko kuma ya daɗe bai yi magana ba yanzu ne ya ga damar yin magana kan yajin aikin.”

“Mun yi watanni ba albashi, kuma hakan bai sa mun mutu ba. Don haka maganar fatar baki ba za ta yi maganin yajin aikin ba sai idan gwamnati ta yi abin da ya kamata,” in ji shi.

Ya ƙara da cewa idan har Buhari ya ce yajin aikin ya isa haka nan, to ai shi ne ya kamata ya ɗauki matakin ganin an kawo ƙarshensa.

Maganar da Buhari ya yi ya nuna wa ƴan Najeriya cewa gwamnatinsa ta gaza ko ba ta san me take yi ba kan muhimmancin ilimi,” in ji Farfesa Abdulkadir.