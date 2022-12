Masana na tsokaci kan batun Buhari cewa da wuya a yi magudi a zaben 2023 na Najeriya

“Wataƙila hakan na da nasaba da tanade-tanaden da aka ga an yi na tsare-tsaren zaɓen 2023, ɗaya daga cikinsu shi ne amfani da na’urar tantance masu zaɓe ta BVAS.

Amma kamar yadda Mallam Kabiru Sufi ke cewa ba a nan take ba, wai an danne bodari a ka, in ji ƴan magana! Saboda akwai wani magudin na baɗini.