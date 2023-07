Yadda wata ɗaliba ta ƙara wa kanta maki a JAMB

Mun samu lambar yabo kan gano sakamakon boge - BUK

"Bayan an kafe sakamako, sai ya ga an ce an dakatar da nasa sakamakon. Da ya je domin jin bahasi sai aka shaida masa cewa an bincika an gano cewa bai ci jarrabawarsa ta sakandare ba," in ji farfesan.