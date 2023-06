Gane Mini Hanya tare da Sanata Ibrahim Shekarau

Mintuna 26 da suka wuce

''Ya kamata ya sanar da mutane cewa maganar cire tallafin man fetur tun kafin ya zo an yi ta fiye da shekara guda, har ma an cire shi a kasafin kuɗi na shekarar 2023 da muke ciki'', in ji Shekarau